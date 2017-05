'Jaloerse' Schöne: "In het tweede bij sc Heerenveen"

Ajax beschikt in Matthijs de Ligt en Justin Kluivert over tieners die nu al in de hoofdmacht actief zijn. Zij mogen zelfs hopen op speeltijd in de Europa League-finale tegen Manchester United, iets wat zeer bijzonder is.



Ter vergelijking: Lasse Schöne is al dertig en speelt nu 'pas' zijn eerste Europese finale. "Toen ik die leeftijd had zat ik in het tweede bij sc Heerenveen", vertelt de Deen op het digitale thuis van Ajax. "Iedereen bereikt het op zijn eigen manier, dus is het fantastisch dat ik dit nog mee mag maken."



Schöne zegt dat Ajax 'trots' is. Uiteraard wil hij de trofee ook winnen, al is dat een enorm lastige opgave. "Ze (United, red.) zijn goed en hanteren een andere speelstijl. Ook zij staan niet voor niets in de finale, maar we kunnen ze goed hebben."