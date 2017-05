Jonker neemt opvallend besluit en kiest 'Ajax-locatie'

Door de 2-1 nederlaag bij Hamburger SV is VfL Wolfsburg genoodzaakt om deel te nemen aan de play-offs om promotie/degradatie. Coach Andries Jonker kent de enorme belangen en heeft daarom een opvallende beslissing genomen.



VfL Wolfsburg laat via het digitale thuis weten dat de ploeg op trainingskamp gaat op Sportpark De Lutte. Dat is geen bijzondere locatie, aangezien er vaker profclubs op bezoek komen. Zo is het tijdens de zomer een traditie voor Ajax om zich daar voor te bereiden op het nieuwe seizoen.



De Bundesliga-club hoopt in Nederland de benodigde ontspanning te vinden voor het cruciale treffen met Eintracht Braunschweig. De winnaar hiervan speelt komend seizoen op het hoogste niveau, de verliezer moet het een treetje lager proberen. Wolfsburg speelt al twintig jaar in de Bundesliga.