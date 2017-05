Gullit: "Wat ze moeten doen als Real Madrid belt?"

Ruud Gullit heeft Chelsea geadviseerd om Eden Hazard aan boord te houden. Real Madrid wil de Belgische ster deze zomer graag inlijven, maar de nieuwe assistent-bondscoach van Oranje hoopt dat deze transfer uitblijft.



"Het zou geweldig zijn als Chelsea Hazard kan behouden", stelt de oud-international in The Daily Mail. "Wat ze moeten doen als Real Madrid belt? Hem toch niet laten gaan. Topclubs hebben een speler van wereldklasse nodig. Spelers die het verschil kunnen maken."



Gullit begrijpt de Spaanse aantrekkingskracht wel. "Het verschil tussen beide competities is dat de beste trainers momenteel Engeland actief zijn, maar de beste spelers in Spanje. De twee beste, Ronaldo en Messi, spelen in Spanje. Dat zijn spelers die bepalen wat er gebeurt in een wedstrijd."



"In de Premier League zie je dat ook. Arsenal heeft Alexis Sánchez die met een flits een wedstrijd kan beslissen. Bij Tottenham hebben ze Harry Kane en Dele Alli en Chelsea heeft vooral Eden Hazard. Voor dat soort spelers gaan de supporters naar het stadion", aldus Gullit.