'Stockholm' leeft in Amsterdam: "Iedereen praat tegen me"

Kenny Tete kijkt halsreikend uit naar de Europa League-finale tegen Manchester United. Komende woensdag valt in Stockholm de beslissing in dit toernooi en de Ajax-verdediger heeft er zin in.



"Ik ben een paar daagjes vrij geweest, dus dat was lekker", laat Tete weten in gesprek met FC Afkicken. "De finale is natuurlijk gewoon een super mooi vooruitzicht. Een finale is super, echt fantastisch. Maar ik ben gewoon erg ontspannen en ik probeer ervan te genieten. Ik voel me gezegend dat ik dit mee mag maken."



De rechtsback merkt dat de finale van de Europa League enorm leeft bij Ajax. "Als ik door de stad loop, dan begint iedereen natuurlijk over Stockholm. Iedereen praat tegen me. Ik waardeer dat heel erg, het is erg leuk om goede dingen te horen."



Tete weet nog niet of Joël Veltman opnieuw de voorkeur krijgt of de basisplaats voor hem is. "Het is een beetje alle kanten op gegaan dit jaar. Maar ik denk dat ik het beste gewoon kan afwachten. Misschien heb ik mijn laatste wedstrijd voor Ajax dus al gespeeld, daar denk ik weleens over na."