"Wij hadden het meer verdiend dan Roda JC"

Helmond Sport deed als outsider mee aan de play-offs om promotie/degradatie, maar zondagmiddag bleek het tegendeel waar. Pas in de slotminuten wist eredivisionist Roda JC Kerkrade de Brabanders af te schudden.



Roda won uit met 0-1 en redde zichzelf zondag door vlak voor tijd de 1-1 te maken. "Van alle playoffs-wedstrijden die ik gespeeld heb, is dit de meest krankzinnige ontknoping die ik heb meegemaakt", sombert Robert Braber in gesprek met Omroep Brabant. "Ik heb zure momenten en heel gelukkige momenten meegemaakt, maar dat we nu niet door zijn is ongelooflijk en moet ik echt nog even laten bezinken."



"Wij horen daar te staan", vervolgt de middenvelder. "Op basis van twee wedstrijden hadden wij het meer verdiend dan Roda JC. Maar dit is de harde realiteit van de play-offs. De beste gaat niet altijd door. En dat is zuur, want we hebben hier een enorme kans laten liggen. (…) We hebben Helmond Sport wel weer een beetje op de kaart gezet, alleen kopen we daar nu niets voor. Doodzonde."