Arsène Wenger is er niet in geslaagd om de uitmuntende reeks voort te zetten. Sinds 1997 kwalificeerde de Fransman zich jaarlijks met Arsenal voor de Champions League, maar de 3-1 overwinning op Everton bleek zondag niet voldoende voor een plek in de topvier.



De concurrentie won eveneens en dus blijft Arsenal steken op plek vijf. Na afloop hekelde de manager zijn eigen achterban. "We hebben een tijdje in een vijandige omgeving moeten spelen", concludeerde hij. "We kwamen slechts één punt te kort. Natuurlijk hebben we hier en daar punten laten liggen, maar feit is dat we sinds januari met lastige omstandigheden te maken hebben. Dat is heel moeilijk voor spelers om mee om te gaan."



De 67-jarige oefenmeester is al ruim twintig jaar verbonden aan Arsenal, maar na de toenemende kritiek is het onzeker of hij werkzaam blijft in Londen. Na de FA Cup-finale tegen Chelsea maakt Wenger zijn beslissing kenbaar. "Mijn liefde voor deze club staat buiten kijf. Ik heb iedere club in de wereld afgewimpeld om hier te blijven."