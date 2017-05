Wijnaldum euforisch: "Kan alleen in de Champions League"

Manchester City en Arsenal wonnen zondag in de Premier League, waardoor Liverpool moest winnen om in de topvier te eindigen. Dat lukte met hulp van Georginio Wijnaldum: 3-0 tegen Middlesbrough.



Wijnaldum opende vlak voor rust de score en maakte een euforisch gevoel los. "Het voelt fantastisch", zo laat de Oranje-international optekenen in de Britse media. "Als speler wil je je altijd meten met de beste teams in Europa en dat kan alleen in de Champions League."



Liverpool speelde sinds 2014 niet meer in het miljoenenbal. "Nadat de titel buiten bereik was geraakt, hebben we ons op een plek bij de eerste vier gericht. Het is prachtig dat we in dat doel geslaagd zijn. Het laat zien dat we een goed team zijn."



Wijnaldum zegt met zijn vrije trap 'gegokt' te hebben op de eerste paal. "Omdat keepers toch vaak voor de verre hoek kiezen. Het bleek een belangrijk doelpunt. Het hielp ons op gang."