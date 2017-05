'Vitesse-man' treft NEC: "Iedereen wil graag"

NAC Breda heeft het tweeluik met FC Volendam goed doorstaan en staat dus opnieuw in de finaleronde van de play-offs. Waar aartsrivaal Willem II vorig seizoen nog net te sterk bleek, daar wacht nu een tweeluik met NEC.



Stijn Vreven kwam naar Breda om Eredivisie-voetbal mogelijk te maken en weet dat dit nu binnen handbereik is. Of NEC iets speciaals in hem losmaakt? "De wedstrijd op zich niet, maar ik ben een Vitesse-man, hé. Dat zegt voldoende toch?", zo laat de Belg weten aan Voetbal International.



De inzet is en blijft natuurlijk Eredivisie-voetbal voor NAC. "Iedereen weet hoe het werkt in Breda. De verwachtingen zijn hooggespannen, iedereen wil graag terug naar de Eredivisie. Ik ook, de spelers ook, maar dit is een jonge ploeg. De druk die hier is, is voor de meesten echt nieuw."



Vreven zelf is er klaar voor. "Wij spelen tegen een Eredivisie-ploeg nu, dan moeten wij allemaal honderd procent top zijn om een resultaat te kunnen halen."