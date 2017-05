Cambuur vreest: "Ons hele middenveld kwijt"

SC Cambuur had gehoopt op een snelle terugkeer in de Eredivisie, maar na de verloren play-offs tegen MVV Maastricht moet dat plan voor minimaal een jaar de ijskast in. Een leegloop lijkt onvermijdelijk.



"Ik verwacht dat we ons hele middenveld kwijtraken", beaamt trainer Sipke Hulshoff in gesprek met Voetbal International. Hij doelt daarbij op topscorer, Sander van de Streek, aanvoerder Erik Bakker en Jamiro Monteiro. "Van de Streek en Monteiro hebben een doorlopend contract, maar kunnen natuurlijk weggekocht worden. En Bakker is transfervrij."



Verschillende Eredivisie-clubs zouden dit drietal op de korrel hebben. Hulshoff, die na de zomerstop verder zal gaan als assistent-trainer, vervolgt: "We zullen hoe dan ook jongens kwijtraken en dus moeten we creatief zijn bij het samenstellen van een nieuwe selectie. Die zal moeten bestaan uit sowieso zestien gelijkwaardige spelers. Dat is de klus die ons straks wacht."



Volgens technisch directeur Gerald van den Belt blijft het spelersbudget in Leeuwarden gelijk.