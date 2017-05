Mourinho stelt media teleur: "Ik sta in de finale"

José Mourinho had zondag na afloop van het gewonnen thuisduel met Crystal Palace (2-0) geen zin in de vaste verplichtingen. Vooral het gesprek met de media wilde hij ontlopen.



Op de persconferentie zei Mourinho: "Stel me geen vragen. Ik sta in de finale. Laat me naar huis gaan." De Portugees besloot de aanwezige journalisten ook geen ruimte te gunnen om alsnog toe te slaan door de perszaal daadwerkelijk te verlaten.



United is als zesde geëindigd in de Premier League en loopt dus kwalificatie voor de Champions League mis. Toch is het miljoenenbal alsnog haalbaar, maar dan moet komende woensdag de finale van de Europa League worden gewonnen ten koste van Ajax. Mourinho zal dan ook veel druk voelen voor de clash in Stockholm.