'Heerenveen maakt lijstje: ook Roda-uitblinker in beeld'

Erwin Mulder heeft zijn laatste optreden voor sc Heerenveen vermoedelijk achter de rug. De doelman wil op zoek naar een nieuwe uitdaging en dus speurt de clubleiding naar een opvolger.



Bij Omrop Fryslân sprak presentator Arjen de Boer zich uit over deze vacature. "Ik weet dat ze met Sergio Padt zijn bezig geweest van FC Groningen. Ze wilden ook heel graag Marco Bizot, die gaat nu naar AZ, en Benjamin van Leer (Roda JC, red.)."



De Boer doet een voorspelling: "Maar waarschijnlijk wordt het gewoon Lamprou, omdat Streppel hem wil. Hij kent hem en kan goed met hem werken. Streppel is absoluut de baas in het Abe Lenstra Stadion. Als hij niet wil dat een speler komt, dan komt die ook niet."