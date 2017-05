Oranje-invitatie brengt geen succes: "Heel eerlijk in zijn"

Sergio Padt maakt een goed seizoen door bij FC Groningen en is als beloning opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje. Uitgerekend in de daaropvolgende uitwedstrijd bij AZ (4-1) beleefde de doelman geen fijne avond.



Vooral bij de 2-1 van de Alkmaarders ging Padt niet vrijuit. "Ik heb hem wel eens beter zien keepen", beaamde zijn trainer Ernest Faber in gesprek met FOX Sports. "Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Hij maakt zeker een fout. Die bal moet hij vasthouden of 100 meter ver weg stompen."



"Gezien zijn kwaliteit, was het niet goed genoeg", aldus Faber, die zijn spelersgroep in Alkmaar sowieso geen sterke indruk zag maken. "In de eindfase van de competitie zat alles mee, en nu niet. Dit is een beetje pech en een beetje onze eigen schuld."