De Boer heeft voorkeur: "Kan mijn ei daar goed kwijt"

Frank de Boer acht zijn oud-werkgever Ajax in staat om woensdagavond Manchester United te verslaan in de finale van de Europa League. Volgens de oefenmeester liggen er zeker kansen in Stockholm.



"Ik ben positief gestemd, omdat Manchester United een tegenstander is die Ajax ligt", zo laat De Boer weten aan RTV Noord-Holland. "Ook is het maar één wedstrijd en Ajax heeft laten zien dat ze in de eerste wedstrijd heel goed zijn. Manchester United heeft heel veel geld, maar ze zijn geen team."



De Boer, die bij De Zouaven een clinic bijwoonde, is zelf nog op zoek naar een nieuwe club. "Ik wil het liefst naar Engeland, maar heb het niet voor het zeggen. Ik denk dat het daar nu het meest 'hot' is om trainer te zijn en ik denk dat ik daar mijn ei goed kwijt kan."