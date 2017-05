NEC maakt klusje eenvoudig af en mag zich opmaken voor finale

NEC heeft een grote stap richting lijfsbehoud gezet door FC Emmen ook vandaag te verslaan. Kevin Mayi was de matchwinner in een oersaai duel ,dat na de eerdere 1-3 in Emmen al op papier afgedaan had kunnen worden.



Nu mag NEC zich opmaken voor de finaleronde tegen NAC Breda, dat zelf afrekende met FC Volendam. Voor NEC was het de vierde zege op rij onder interim-trainer Ron de Groot, dus het gevoel bij de Nijmegenaren richting het cruciale tweeluik zal prima zijn.





AFGELOPEN | Na een doelpuntloze tweede helft, wint N.E.C. met 1-0 van FC Emmen! #necemm pic.twitter.com/z7ev7enqtC — N.E.C. Nijmegen (@NEC_Nijmegen) 21 mei 2017