'Chelsea zet spits in als ruilmiddel voor Monaco-ster'

Michy Batshuayi slaagde erin om een tegenvallende eerste seizoen bij Chelsea toch wat kleur te geven met het winnende doelpunt in de kampioensmatch tegen West Brom, en met twee goals vandaag als invaller tegen Sunderland. Maar het is duidelijk dat de Rode Duivel komend seizoen nood heeft aan veel meer speelminuten. En die lijkt hij elders te moeten gaan vergaren.



Volgens The Daily Star zouden momenteel twee clubs onderhandelen over een huurbeurt van Batshuayi en één daarvan is al zeker West Ham United. Daarnaast zou ook Olympique Marseille oor hebben naar een tijdelijke terugkeer, maar volgens L'Equipe stuitte L'OM op een 'nee'.



Chelsea lijkt immers andere Ligue 1-plannen te hebben met de ex-speler van Standard. Volgens The Sun wil het namelijk Batshuayi inzetten om Tiemoue Bakayoko los te wringen bij AS Monaco. Door de spits in de deal om te nemen zou de transfersom van de gegeerde middenvelder flink gedrukt kunnen worden. Ook dan zou het gaan om een huurbeurt van één seizoen, al is een definitieve overstap in dit geval naar verluidt niet uitgesloten.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.