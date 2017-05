Barto nijdig: "Spanning? Het rekenen? Eredivisie?"

SC Cambuur slaagde er vandaag niet in om MVV uit Maastricht te verslaan in de nacompetitie om promotie. Een hard gelag voor de club uit Leeuwarden, die door velen werd gezien als de favoriet na een sterke tweede seizoenshelft in de Jupiler League.



"De tweede seizoenshelft is leuk, maar in de play-offs moet je er staan. We hebben niet voor elkaar gekregen ons eigen spel te spelen", reageert een beteuterde Martijn Barto bij FOX Sports. De invaller scoorde wel, maar het was niet genoeg. "We hebben nauwelijks combinatiespel op de mat gelegd. Jammer dat het zo is gegaan."



De oorzaak kan hij niet zomaar noemen. "Is het spanning? Het rekenen? Of de Eredivisie die in je hoofd zit? Ik heb geen idee waar het aan ligt. Maar nogmaals, het kwam er niet uit vandaag. Ik wil niet negatief doen, maar ik kan niet trots zijn als we geen prijs hebben. We staan hier met lege handen", baalt Barto tot slot.