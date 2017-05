Nog geen witte rook bij ADO: "Dat heeft geen haast"

Alfons Groenendijk verwacht na de zomerstop zijn werkzaamheden bij ADO Den Haag te hervatten. Beide partijen zijn in gesprek getreden om contractverlenging te bespreken.



Groenendijk nam het stokje enkele maanden geleden over van de ontslagen Zeljko Petrovic en wist de ploeg op imposante wijze in de Eredivisie te houden. "Ik heb hele leuke maanden gehad", beaamt de tacticus in gesprek met Ziggo Sport.



De oefenmeester heeft een aantal eisen neergelegd bij de clubleiding. "Het is belangrijk dat ik door kan met deze staf. Dat moet ook ingevuld worden, net als spelersgroep en uiteraard mijn persoonlijke contract. Die zaken worden besproken. Voor mij heeft dat geen haast."



Groenendijk gaat bijna op vakantie, maar blijft bereikbaar om de situatie te bespreken. Dat is ook nodig. "Wat voor koers gaan we varen? Als je belangrijke spelers kunt houden, kun je verder. Verlaten dat soort jongens, dan wordt het moeilijk."