Tiener blijft overeind bij pover H'veen: "Dat is indrukwekkend"

Kik Pierie debuteerde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht bij sc Heerenveen als invaller en mocht in de play-offreturn zelfs starten. Waar verschillende teamgenoten schutterden, daar maakte de zestienjarige verdediger indruk.



"Hij speelt altijd zo en dat is een groot compliment", zo laat trainer Jurgen Streppel weten aan Omrop Fryslân. "Als je na anderhalve wedstrijd in korte tijd zó kan spelen... Dat is indrukwekkend. We wisten wel wat hij kon en hij heeft een heel moeizaam jaar gehad."



"Hij is nog zes tot zeven wedstrijden weggeweest met Oranje O16 en O17, dat is nog wel lastig", aldus Streppel, die de term 'groeibriljantje' niet wil gebruiken. "Nee, dat moeten we ook gelijk niet weer op een paard zetten en weer hypen. Dat moeten we niet doen. Het is gewoon een goede speler die nog veel moet leren. Maar hij heeft absoluut veel potentie."