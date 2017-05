Roda overleeft eerste obstakel: "Het wordt zwaar"

Roda JC Kerkrade is zondagmiddag ontsnapt aan degradatie uit de Eredivisie. Bij een 0-1 achterstand stond het tiental onder druk tegen Helmond Sport, maar op de valreep werd zelfs een verlenging voorkomen (1-1).



"We zijn niet in de wedstrijd gekomen", geeft trainer Yannis Anastasiou eerlijk toe in gesprek met FOX Sports. "Je kan heel veel zeggen, maar met deze mentaliteit kom je niet ver. Het was echt slecht. Gelukkig werd de penalty gered. Het waren er niet één, niet twee, maar het hele team was niet goed."



Anastasiou beaamt dat er reden is om 'heel negatief' te zijn. "Maar je kan een team niet binnen een week veranderen." De Griek weet dat zijn ploeg wispelturig is. "Het is nooit zeker. Zo zijn wij. Dat is moeilijk voor de trainer, maar we moeten door. Het wordt zwaar."