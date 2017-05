"Als we de Europa League winnen, win ik 'm ook gewoon"

Jaïro Riedewald is met Ajax in voorbereiding op de Europa League-finale tegen Manchester United. Mogelijk mag hij in Stockholm als linksback starten door de schorsing van Nick Viergever en het vraagteken rond Daley Sinkgraven.



"Het maakt niet uit of ik wel of niet het gevoel heb dat ik ga spelen", stelt Riedewald op de officiële website van Ajax. "Ik wil dat we er naartoe gaan als team. We moeten uitstralen dat we een collectief zijn en zorgen dat we terugkomen met de beker."



"Ja, ik mag dan iets minder gespeeld hebben, ik maak nog steeds deel uit van het team. Als we de cup winnen, win ik 'm ook gewoon", stelt de verdediger annex middenvelder. "Het is afwachten hoe het er met Daley voor staat. Ik weet niet in hoeverre hij volledig fit is na zijn blessure. Mocht hij niet inzetbaar zijn, dan denk ik dat de trainer een beroep op mij zal doen."