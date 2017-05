Roda-cultheld: "Heb zoiets nog nooit gezien"

Roda JC Kerkrade leek zondag af te stevenen op een verlenging tegen Helmond Sport, maar dankzij de late gelijkmaker blijft lijfsbehoud reëel. Invaller Nathan Rutjes droeg bij het eindsignaal de aanvoerdersband en mocht in die hoedanigheid FOX Sports te woord staan.



"Jemig, hé", sprak de cultheld na afloop. "We zaten helemaal niet in de wedstrijd, dat heb je zelf kunnen zien. Maar wat hebben we geknokt met tien man (rood Mikhail Rosheuvel, red.) We hebben nog steeds niets, maar staan in elk geval in de finale. We weten dat we dan uit een ander vaatje moeten tappen."



In de finaleronde wacht SC Cambuur of MVV Maastricht als opponent. Rutjes is vooral opgelucht. "Zo zie je maar dat voetbal een gek spelletje is. Dat we slecht speelden is nog een understatement, ik denk dat ik zoiets nog nooit heb gezien. Daar zijn wij ook onderdeel van natuurlijk. Nu zijn we er nog mee weggekomen."



Rutjes ziet niet direct een oorzaak. "Als ik dat wist, had ik er wel iets aan gedaan. Misschien omdat we nu het spel moesten maken, wat we het hele jaar niet hebben gedaan."