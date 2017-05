Heerenveen moet aan de bak: "We hebben namen"

Gerry Hamstra moet deze zomer aan de bak bij sc Heerenveen. De technisch manager moet verschillende vacatures invullen en zeker na de tweede seizoenshelft lijkt een kwaliteitsimpuls noodzakelijk.



"De tweede helft was gewoon minder en slecht, laten we daar niet omheen draaien", beaamt Hamstra tegenover Omrop Fryslân. "Dat was gewoon slecht en daar heb je onder je stand geleefd. Dat brengt in de kille cijfers dat je wel de doelstelling hebt gehaald met de play-offs, alleen is de gevoelstemperatuur na de tweede seizoenshelft natuurlijk minder."



Hamstra noemt het 'geen probleem' om een drukke zomer tegemoet te gaan. "Maar dat wisten we van tevoren, we zitten allemaal bij Heerenveen. We weten dat we de negende begroting van de Eredivisie hebben en we weten dat we creatief moeten zijn. We hebben een goede scouting en we hebben namen. Van een aantal jongens weten we dat ze we moeten vervangen. Daarnaast is het altijd afwachten wat er gebeurt in zo'n zomer."



De technische man vervolgt: "We schoppen natuurlijk een open deur in dat we achterin een keeper moeten. In de linkerzone hebben we nu met Joost (van Aken, red.) en Kik (Pierie, red.) twee mensen. (…) Centraal achterin zullen we kijken of we daar nog iets extra's kunnen doen."