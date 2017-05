Oud-Ajacied Vertonghen hakt knoop door over toekomst: Transfer?

Al vijf seizoenen speelt Jan Vertonghen bij het Engelse Tottenham Hotspur. Dit seizoen kwam hij een pak minder aan de aftrap wegens blessureleed, maar hij blijft een belangrijke pion in de verdediging. In The Daily Star blikte hij vooruit op volgend seizoen.



Met een tweede plaats moet Tottenham dit seizoen tevreden zijn. Volgens Vertonghen zal de Engelse club het volgend jaar nog beter doen. "Men kan zien hoeveel we verbeterd zijn ten opzichte van vorig seizoen. Dat is ons doel voor volgend seizoen, opnieuw verbeteren."



Voor één teamgenoot in het bijzonder heeft Vertonghen veel lof. "Harry Kane heeft deze ongelofelijke gedrevenheid. Hij inspireert het team met zijn ambitie." Om volgend jaar opnieuw een gooi te doen naar de titel besluit Vertonghen dat het bestuur een inspanning moet doen. "We moeten deze groep bijeenhouden. We hebben een enorm goed team en we weten dat", aldus de oud-Ajacied, die dus niet o op een transfer mikt ondanks veel vermeende interesse, tot slot.