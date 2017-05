Strijd om Champions League ook in Engeland nog niet gestreden

In de Premier League zijn de tickets voor deelname aan de Champions League volgend seizoen nog niet verdeeld. Daar spelen vandaag nog drie ploegen voor een plekje.



Manchester City, Liverpool en Arsenal vechten tot op de laatste speeldag voor een plaats in de rangschikking die recht geeft op de Champions League. Vandaag is het voor die drie ploegen erop of eronder. Manchester City staat er het beste voor met 75 punten. Dan volgen Liverpool en Arsenal met respectievelijk 73 en 72 punten.



De lichtblauwen hebben alles in eigen hand. Als het vandaag wint op het veld van Watford, is de derde plaats binnen. Liverpool moet zelf winnen tegen Middlesbrough om zijn vierde stek veilig te stellen. Arsenal moet Everton verslaan en hopen op puntenverlies van de rivalen.



De laatste speeldag wordt vandaag afgewerkt om 16u.