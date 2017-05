Bosz: "We wisten: Dit moet een van onze middenvelders worden"

Afgelopen zomer haalde Ajax Hakim Ziyech van FC Twente binnen. Wat opviel is dat de spelmaker zich erg snel aan wist te passen aan het 'Ajax-spel'. Zo vindt ook trainer Peter Bosz.



"Het heeft altijd in hem gezeten. Toen wij hem haalden wisten we: dit moet een van onze middenvelders worden. Bij Twente dacht en handelde hij vanuit balbezit. Daar kon hij alles doen wat hij wilde doen. Om hem dan gelijk bij ons op dat middenveld te zitten, dat zou geen succes geworden zijn", vertelt Bosz bij het FOX-programma De Tafel van Kees.



Vlak na zijn komst sprak Bosz met Ziyech. "Ik heb hem gevraagd hoe hij zijn toekomst ziet. Hij wil echt de absolute top halen. Ik zei toen: dan beginnen we met je aan de rechterkant. Dan kun je aan je medespelers en aan onze manier van spelen wennen. Je kunt van hem niet verwachten dat hij dat binnen zes dagen beheerst, als de rest niet genoeg heeft aan zes weken voorbereidingstijd."





