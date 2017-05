'Hij zei gelijk tegen ons: dan kun je wegwezen'

Het was oefenmeester Peter Bosz er veel aan gelegen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen aan het begin van dit seizoen bij Ajax. Aanvoerder Davy Klaassen vertelt aan FOX Sports dat de trainer geen twijfelaars kon gebruiken: die mochten 'wegwezen' van Bosz.



Klaassen stelt: "Hij zei gelijk al in de eerste week: wie twijfelt heb ik niet nodig, dan kan je wegwezen. Dan moet je het nu zeggen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot waar we nu staan." Aanvankelijk ging het helemaal niet zo goed bij Ajax. "Je gaat niet aan het idee twijfelen, maar je gaat wel kijken naar hoe je de uitvoering zo goed en makkelijk mogelijk kan maken. Daar kijk je wel naar. Het is wel frustrerend als je thuis niet wint van Willem II of Roda JC."



Bosz reageert op de woorden van de middenvelder: "Wanneer het een keer even niet loopt, ziet een aantal spelers kans om te gaan twijfelen, en om dat ook naar elkaar toe uit te spreken. Ik kan wachten tot dat weer gebeurt of ik kan het voor zijn."