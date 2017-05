Bosz gaat in op vraagstuk Veltman-Tete

De Ajax-supporters zijn niet altijd even blij met het presteren van de rechtsback van de Amsterdammers Joël Veltman. Kenny Tete speelt op die positie vaak een stuk beter, maar toch blijft coach Peter Bosz vasthouden aan de eerstgenoemde. Bij De Tafel van Kees is de oefenmeester ingegaan op het vraagstuk.



Bosz zegt: "Waarom ik Veltman boven Tete verkies? Daar heb ik zo mijn redenen voor. Ik ga het niet in detail uitleggen, dat doe ik aan mijn spelers. Het zijn allebei uitstekende spelers. In het begin van het seizoen, ook tegen Sparta, heeft Kenny alles gespeeld. Ik was lang niet tevreden over het team en toen speelde Kenny ook niet goed. Deze Kenny is een andere Kenny dan aan het begin van het seizoen."



Het lijkt er sterk op dat Bosz ook voor de Europa League-finale tegen Manchester United gaat kiezen voor Veltman. De Oranje-international laat echter zo nu en dan zien dat hij een zwakke plek kan vormen in de defensie van Ajax. Tegen Schalke 04 in Gelsenkirchen kreeg hij nog twee keer geel en dus rood. Ook in de return tegen Olympique Lyon zat hij dicht tegen uitsluiting aan.