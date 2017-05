Lacazette bereikt mondeling akkoord met topclub

Het Olympique Lyon van onder meer de Oranje-international Memphis Depay is toch wel erg afhankelijk van de kwaliteiten van spits Alexandre Lacazette. De goalgetter staat echter voor een transfer: de preses van Lyon heeft nu onthuld dat de spits een mondeling akkoord heeft bereikt met Atlético Madrid.



Jean-Michel Aulas vertelt aan het medium L'Équipe: "Alex is mondeling akkoord met een club, met Atlético, maar er is nog geen zekerheid, want we moeten wachten op het CAS. We hebben aan Alex’ verzoek om enkel en alleen met deze club te onderhandelen voldaan, maar de transfer moet natuurlijk wel op basis van onze voorwaarden plaatsvinden."



Het zou zo kunnen zijn dat Atlético een transferban opgelegd krijgt voor de aankomende twee windows. In dat geval valt de transfer van Lacazette naar de Spaanse hoofdstad Madrid dus in het water. Momenteel is de beroepszaak van het team van coach Diego Simeone dus bezig bij het CAS.





Alexandre Lacazette's fantastic goal vs OGC Nice. Has scored 36 goals in 45 matches in all competitions this season. pic.twitter.com/RVBfQmwhLP — Get French Football (@GFFN) May 20, 2017