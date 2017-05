Schaars: als iedereen ertegen is, moet je iets doen

Een hoop Eredivisie-aanvoerders kaartten onlangs aan dat zij niet langer op kunstgras wensen te voetballen. Ook middenvelder Stijn Schaars van sc Heerenveen ziet een probleem. Hij gaat uit van het principe: als iedereen tegen de kunstmatige ondergrond is, dan moet er iets veranderen in de Nederlandse competitie.



Schaars legt uit in gesprek met NU.nl: "Ik merkte dat steeds meer jongens zich gingen uiten in de media. Ze vinden het helemaal niks om op kunstgras te spelen. Toen ben ik met de VVCS (spelersvakbond, red.) in contact gekomen en heb ik gevraagd of zij kunnen polsen hoe dit nou zit. Als iedereen ertegen is, moet je er ook iets tegen doen." Komt het verbod op kunstgras er, dan heeft dat gevolgen voor een aantal clubs. "Maar dat neemt niet weg dat het plezier en de manier waarop het spelletje gespeeld wordt veranderd. Daar moeten we ons nu over uitspreken."



Schaars is overigens ook geen fan van de play-offs om Europees voetbal. "Je moet er niet achteraf over zeuren, we weten vooraf allemaal de regels. Maar ik vind dat je moet nadenken wie je Europa instuurt. De meest stabiele ploegen zouden Europa in moeten gaan, en een ploeg die als vierde eindigt is stabieler dan een ploeg die negende is geëindigd."