Traoré: ik voel me een leider bij Ajax

Het lijkt er toch niet heel erg op dat Bertrand Traoré echt een voortrekker is binnen de selectie van Ajax, maar zelf ziet de international van Burkina Faso dit anders. Hij voelt zich een echte leider in de selectie van de Amsterdammers en spreekt dit uit in een interview met The Daily Mail.



Traoré begint: "Ik was blij om hier te komen, omdat ik wist dat ik elke wedstrijd zou spelen als ik hard zou werken. Dit was de beste optie. Ik voel mij nu een leider. Ik heb meer verantwoordelijkheid op het veld. Het is een andere rol die ik hier heb in vergelijking met vorig seizoen bij Chelsea en daardoor heb ik mij sterk ontwikkeld."



Voor zijn vertrek bij Chelsea had de spits een onderhoud met Antonio Conte. "Daarna heb ik hem niet meer gesproken, want het contact verloopt via de huurafdeling. Maar als het seizoen is afgelopen keer ik terug en gaan we in gesprek. Als je ziet dat Victor Moses en Nathan Aké verhuurd worden, het goed doen, terugkeren en kansen krijgen, is dat bemoedigend." Bij Ajax is Traoré blij met de aanwezigheid van Dennis Bergkamp. "Ik kan veel leren van iemand zoals hij. Zeker als aanvaller. Ik doe altijd specifieke oefeningen met hem, goed technisch werk."