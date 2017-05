'PSV zegt 'nee' tegen komst van oud-Ajacied'

Er gaat in de aankomende transferzomer hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat gebeuren bij de Eredivisie-topclub PSV. De verwachting is dat de Eindhovenaren gedag zullen zeggen tegen een groot aantal spelers, waarna technisch manager Marcel Brands ook voetballers moet halen. De komst van Siem de Jong zou echter niet gewenst zijn.



De oud-Ajacied werd dit seizoen door PSV gehuurd van Newcastle United, maar bij de Magpies lijkt de middenvelder niet echt een toekomst te hebben. Sterker nog, de Engelsen zouden in hun maag zitten met het contract van De Jong. Volgens The Shields Gazette kreeg PSV daarom de mogelijkheid om de voormalige aanvoerder van Ajax definitief vast te leggen, maar deze mogelijkheid zouden de Eindhovenaren meteen terzijde hebben geschoven.



De Jong mag zich binnenkort melden bij Newcastle, maar als coach Rafa Benitez besluit dat hij de Nederlander te licht vindt voor zijn elftal, dan gaan de Engelsen op zoek naar een nieuwe tijdelijke werkgever voor de middenvelder. Zelf heeft De Jong laten weten dat hij voor zijn kans wil gaan in de Premier League, maar het is dus onwaarschijnlijk dat zijn club daar echt op zit te wachten.