'Zidane geeft Real opdracht: haal deze speler'

Real Madrid had tot voor kort te maken met een heuse transferban, maar in de aankomende zomer mag De Koninklijke gewoon weer handelen. Er zijn een aantal spelers die genoemd worden in de Spaanse hoofdstad, maar naar verluidt heeft coach Zinedine Zidane bij preses Florentino Pérez aangedrongen op de komst van één man.



Volgens het medium Don Balón wil de Franse legende per se zijn landgenoot N'Golo Kanté naar het Estadio Santiago Bernabéu halen. De mannetjesputter werd een jaar geleden kampioen met Leicester City en deed dat dit seizoen dunnetjes over bij Chelsea. Kanté is op Stamford Bridge uitgegroeid tot een absolute topspeler en Zidane ziet hem naar verluidt als iemand die het niveau in Madrid naar een hoger plan kan tillen.



Het is zeer onwaarschijnlijk dat Chelsea daadwerkelijk zaken wil doen met Real. Als De Koninklijke serieus is, dan zal er met bijzonder veel geld gesmeten moeten worden. Kanté maakte voor ongeveer veertig miljoen euro de overstap van het King Power Stadium naar de Blues en kost nu een veelvoud van dit bedrag.