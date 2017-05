'Ajax wil Oranje-international écht halen'

Verdediger Daley Blind komt momenteel wel vaak uit voor Manchester United, maar het lijkt erop dat José Mourinho daarvoor kiest bij een gebrek aan beter. De Red Devils zouden al een akkoord hebben met Marquinhos van Paris Saint-Germain en nu is het de vraag waar Blind in het aankomende seizoen speelt.



Een tijdje geleden werd de multifunctionele Oranje-international zelfs in verband gebracht met een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax, maar daar lijkt het veel te vroeg voor. Bovendien is het salaris van Blind niet op te hoesten door de Amsterdammers ... Zelf zegt de oud-Ajacied tegen Mirror: "Ik weet nog niets over mijn toekomst, maar ik heb er ook niet over nagedacht. Maar wie zou er nou niet bij Manchester United willen blijven?"



Het bovenstaande medium benadrukt nog maar eens dat Ajax écht interesse heeft in Blind. Wellicht is er dan toch wat mogelijk als de Amsterdammers de Europa League winnen. Dat zou immers voor een pittige kapitaalinjectie zorgen. De winnaar van de cup krijgt 6,5 miljoen euro aan prijzengeld en speelt in de Champions League. Dat laatste zorgt voor een startpremie van minstens twaalf miljoen euro.