Traoré over ploeggenoot: hij is zó belangrijk

Er is een periode geweest dat de supporters van Ajax aanvaller Bertrand Traoré niet konden luchten of zien. Toen spits Kasper Dolberg geblesseerd raakte ging de spits uit Burkina Faso echter beter voetballen. In gesprek met de Engelse krant The Guardian wijst Traoré nu zijn beste teamgenoot aan.



De rechtsbuiten vindt het een feest om samen te mogen spelen met spelmaker Hakim Ziyech. "Hij is ongelooflijk belangrijk, vooral voor mij. Hakim is een speler die alles ziet op het veld. Hij beschikt over veel voetbalintelligentie. Het komt heel vaak voor dat ik geen rechte lijn kies en dat wil nogal eens lastig zijn voor middenvelders, maar Ziyech ziet dat: vaak bezorgt hij de bal precies waar ik hem wil hebben."



Eerder vertelde Traoré over zijn toekomst: "Chelsea is mijn club. Ik droom er altijd van om voor deze club te spelen. Ik genoot van mijn duels vorig seizoen en dat is dan ook mijn eerste optie. Ik wil eerst de Europa League winnen en dan terugkeren bij Chelsea."