'Barça komt met eisen voor Sánchez-transfer'

Het is inmiddels geen geheim meer dat FC Barcelona Davinson Sánchez van Ajax wel wil hebben. De Catalanen zouden zelfs al iets van zich hebben laten horen bij directeur spelerszaken van de Amsterdammers Marc Overmars. Daarbij is het opvallend dat de werkgever van Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez wat tegen de vraagprijs van de ploeg uit onze hoofdstad aanhikt.



Naar verluidt vraagt Ajax zo'n 25 miljoen euro voor de Colombiaanse centrumverdediger en dat lijkt een zeer schappelijke prijs. Volgens El Mundo Deportivo zou de Premier League-topclub Chelsea bijvoorbeeld ongeveer veertig miljoen euro overhebben voor Sánchez. Bij Barça zit men echter met een aantal dure operaties in zijn maag, zoals de contractverlenging van aanvaller Messi.



Daarom zouden de Catalanen de gevraagde miljoenensom wat proberen te drukken met allerlei clausules en een doorverkooppercentage. Pas wanneer Ajax hiermee akkoord gaat, kan Barcelona daadwerkelijk zakendoen en Sánchez naar het Camp Nou-stadion halen. Het begint er wel heel erg op te lijken alsof een transfer naar Catalonië financieel gezien zéker niet de beste optie is voor Ajax.