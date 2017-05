AZ-tiener vlamt: "Geen held, maar wel een lekker gevoel"

Met een doelpunt en een voorassist heeft Calvin Stengs zijn basisdebuut bij AZ opgeleukt. De jonge aanvaller had hiermee bovendien een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning op FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal.



"Lekker. Het breekt meteen de wedstrijd open en dat is gelijk een lekker gevoel. Het gaf mij ook meer rust", stelt het talent als FOX Sports zijn pass voorafgaand aan de 1-0 aanhaalt. De achttienjarige rechtsbuiten maakte zelf de 3-1. "Dat doe ik niet vaak, met mijn hoofd scoren, maar ik knik hem op zich wel aardig binnen."



AZ staat komende week in de finaleronde van de play-offs tegenover FC Utrecht met een Europees ticket als resultaat. Stengs is vol vertrouwen. "Dit ga ik niet meer vergeten. Ik voel me geen held, maar het is wel een lekker gevoel."