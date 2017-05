Euforie in Den Haag: "Meer dan ADO ooit heeft gehad"

ADO Den Haag heeft na Basic-Fit en Kyocera een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Carl Jeans. Ten opzicht van de voorgangers heeft het modemerk een aanzienlijk lagere omzet, maar toch mag de eredivisionist juichen.



Carl Jeans is goed voor zo'n 25 miljoen euro per jaar, een schijntje ten opzichte van de ruim 250 miljoen van Basic-Fit. Kyocera is zelfs nóg groter. Toch gaat de Haagse club er financieel op vooruit met deze 'fantastische deal', zo meldt het Algemeen Dagblad[/i].



Volgens Cars Jeans-directeur Cees van Bueren gaat het om 'enkele tonnen per jaar'. Mattijs Manders van ADO: "Ik ga geen bedragen noemen, maar het is meer dan ADO ooit heeft gehad." De bestuurder is dan ook zeer trots. "Dit geeft ons wat rust."