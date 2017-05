Heerenveen reageert op discussie: "Of hij blijft?"

Steeds meer supporters van sc Heerenveen schreeuwen om een trainerswissel, maar Jurgen Streppel staat ook na de zomerstop 'gewoon' voor de groep. Volgens de technisch manager is ontslag absoluut geen item.



"Of hij blijft? Ja. Geen twijfel en geen discussie", benadrukte Hamstra in gesprek met Omrop Fryslân. "Als je op dit niveau werkt, of je nou technisch manager bent of trainer, dan is er altijd kritiek. Daar moet je mee omgaan, zo simpel is het. Het is logisch, zo werkt het in de topsport."



Hamstra noemt dat 'geen enkel probleem'. "Daar zijn we voor en tegen gehard. Hij is gewoon een goede trainer, dat bewijst hij dag in, dag uit en heeft hij in het verleden ook bewezen. Daar is geen enkele discussie over en daar hebben we de volste vertrouwen in."



Heerenveen werd zaterdag roemloos uitgeschakeld in de play-offs na een eveneens desastreuze tweede seizoenshelft.