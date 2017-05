Basisdebutant stelt finaleplek AZ veilig met nieuwe zege

FC Utrecht óf AZ mag Nederland komend seizoen vertegenwoordigen in Europa als winnaar van de play-offs. Na de Domstedelingen maakten ook de Alkmaarders geen fout in de return: 4-1 tegen FC Groningen.



AZ won woensdagavond al met 1-4 bij FC Groningen en had dus de beste papieren. De uitgangspositie werd binnen tien minuten nog beter toen Wout Weghorst bij de tweede paal binnen tikte op aangeven van Dabney dos Santos, die de bal ontving na een heerlijke pass van Calvin Stengs. Laatstgenoemde viel in het heenduel al uitstekend in.



In het vervolg kreeg zowel AZ als FC Groningen de kans om de score te veranderen. Weghorst mikte de bal op de paal, waar collega-spits Tom van Weert voorlangs schoot. Toch kwamen de bezoekers in minuut 37 langszij via Bryan Linssen, die doelman Tim Krul een houdbare bal onvoldoende zag pareren.



De Alkmaarse finaleplek kwam echter niet meer in gevaar. Joris van Overeem kopte de bal binnen na een halve redding van Sergio Padt en Stengs zorgde na 62 minuten zelfs voor 3-1 middels een fraaie kopbal. Een kleine tien minuten voor tijd wist Van Overeem ook de vierde AZ-goal voor zijn rekening te nemen.



Scoreverloop:

1-0 (9') Wout Weghorst

1-1 (37') Bryan Linssen

2-1 (54') Joris van Overeem

3-1 (62') Calvin Stengs

4-1 (82') Joris van Overeem