Streppel verrast na nieuwe klap: "Huid duur verkocht"

Sam Larsson had sc Heerenveen op voorsprong kunnen zetten, maar verder had de ploeg op bezoek bij FC Utrecht weinig in de melk te brokkelen. Toch bleef de trainer ook na de verloren play-offs volharden in zijn optimistische gevoel.



"We hebben het niet vandaag verloren. Ik denk dat wij onze huid duur hebben verkocht", oordeelt Streppel in gesprek met FOX Sports. "We moesten op voorsprong komen, dan was het anders geworden. We hebben het thuis verloren. Vandaag hebben we bij vlagen ons oude spel gespeeld en ik heb een aantal jongens gezien dat wilde voetballen. Voetballend was het niet onaardig, het was veel beter dan woensdag."



Wel baalt de oefenmeester van de terugkerende personele fouten. "We hebben vijf tegengoals gekregen tegen Utrecht, waarvan er vier in de categorie 'fouten' vallen", sombert Streppel. "Het mag duidelijk zijn dat we stabieler moeten worden. Een aantal dingen dat nu minder is, moeten we erbij krijgen. Dan hebben we volgend jaar weer een prima elftal voor de play-offs en dan kunnen we ook winnen."



Supporters van sc Heerenveen schreeuwen evenwel om zijn ontslag. Hun ploeg zakte na de winterstop van plek vier naar negen, vloog uit de KNVB Beker tegen een AZ uit vorm en bleek beduidend zwakker dan Utrecht in de play-offs.