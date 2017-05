Heerenveen-fans zijn boos: "Weg met die vent!"

Halverwege het seizoen stond sc Heerenveen nog vierde in de Eredivisie, maar na de winterstop ging zo ongeveet alles fout bij de Friese club. Langzaamaan is er een crisissfeer aan het ontstaan en daarbij moet vooral Jurgen Streppel het ontgelden. Volgens supporters en andere volgers moet er serieus nagedacht worden over ontslag.





Prima team dat @fcutrecht. Tegenstander @scHeerenveen in overklast. Vraag is of trainer Streppel nog wel juiste man op juiste plaats is. — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) 20 mei 2017

#utrhee Benieuwd hoe lang Streppel nog trainer van H'veen is #inrukkenenwegwezen — Henk Vlastuin (@henkvlastuin) 20 mei 2017

Staat die streppel schaapachtig te lachen langs de kant, zou hij aan zijn ontslagvergoeding denken @FeanOnline @MackanFeanfan — robin de vries (@robindevries68) 20 mei 2017

@scHeerenveen En heeft een goede trainer. Met buitenlandse ervaring. Hij weet wél hoe het werkt i.t.t Streppel. Weg met die vent! — Martin (@MackanFeanfan) 20 mei 2017

Oproep aan @LuucEisenga ontsla die streppel snel, iedere Heerenveen supporter schaamt zich inmiddels @FeanOnline @KoopmansRoelof — robin de vries (@robindevries68) 20 mei 2017

Haalt Streppel het nieuwe seizoen als trainer van #heerenveen? — Theo Nelemans (@deflucky) 20 mei 2017