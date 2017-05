FC Utrecht-smaakmaker: "Een keuze met het hart"

FC Utrecht kan de vierde plek komende week verzilveren door de finaleronde van de play-offs te winnen. Yassin Ayoub heeft een belangrijke rol gespeeld door te schitteren op het middenveld van de Domstedelingen.



"Ik heb begin dit seizoen de knop omgedraaid", vertelt Ayoub aan FOX Sports. "Al dat straatvoetballer-gedoe moet eruit, het moet serieuzer en effectiever. Als ik nu een actie inzet, is het veel meer richting de goal. Daar hamert de trainer ook op. Het rendement moet omhoog. Gelukkig gebeurt dat nu ook."



Ayoub is zelfs uitgenodigd voor de Marokkaanse ploeg, dat binnenkort tegen Nederland oefent. "Dat betekent veel voor mij. Ik heb alle jeugdelftallen doorlopen", aldus de middenvelder. "Het is nooit tot een oproep voor de A-selectie voor Nederland gekomen, maar iedere voetballer wil een interlandloopbaan. Ik ben geboren en getogen in Marokko, dus dit is voor mij een keuze met het hart."