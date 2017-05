VIDEO: AZ-parel tovert heerlijke voorassist uit zijn mouw

Eén van de mooiste passes van dit Eredivisie-seizoen komt op naam van Calvin Stengs. De jongeling viel in het play-offduel bij FC Groningen (1-4) goed in en bekroonde zijn basisplaats in de return met deze heerlijke pass op Dabney dos Santos, die op zijn beurt Wout Weghorst de 1-0 liet aantekenen. De beelden!