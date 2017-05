Schaars wijst pijnpunt aan: "Vier persoonlijke fouten"

Het is sc Heerenveen zaterdagavond niet gelukt om FC Utrecht te laten wankelen. Na de 1-3 thuisnederlaag ging ook de return met 2-1 verloren en dus baalt aanvoerder Stijn Schaars ontzettend.



"Het is teleurstellend natuurlijk als je de eerste seizoenshelft bekijkt", opende Schaars in gesprek met FOX Sports. "Het is doodzonde dat je dan hier zo staat. Van de laatste vijf tegengoals waren er vier persoonlijke fouten, dat zegt wel iets. Dat is wel illustratief voor dit seizoen."



De oud-PSV'er zag het voor de winterstop nog lekker lopen. "Ook bij dominante tegenstanders met onze manier van voetballen. Dat geloof daarin, dat je onder de druk uit kan spelen, dat durfden we op een gegeven moment niet meer. Dan val je van patroon in patroon en wordt het langzamerhand minder."



De return in Utrecht ging dus kansloos verloren, ondanks de enorme kans in de beginfase. "Sam (Larsson, red.) moet eigenlijk gewoon die 0-1 maken. Dan kan er misschien iets ontstaan. Als je dan ziet dat je uit een corner weer op 1-0 achter komt en de keeper die de bal weggeeft en dan is het 2-0. Dan kan er ook niks ontstaan."