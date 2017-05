"In zijn hart heeft Blind drie kruizen, dus doe rustig aan"

Joël Veltman kijkt halsreikend uit naar de Europa League-finale tegen Manchester United. De verdediger van Ajax is zich heel goed doordrongen van het belang van de eindstrijd in Stockholm.



Veltman wil 'geen gekke dingen' doen. "Je moet in principe gewoon dezelfde voorbereiding houden, alleen de focus moet er op liggen dat het maar één wedstrijd is en je geen tweede kans krijgt", vertelt hij aan De Telegraaf. "Nog een klein weekje en dan is de Europa League-finale. Wie had dat gedacht toen de trainer hier aangesteld werd. Niemand denk ik. Je weet dat dit soort generaties de boeken in gaan, ja."



De verdediger kent de kwaliteiten van United. "Natuurlijk is het een grote ploeg met grote spelers, dat moet je zeker niet vergeten. Maar het is niet zo dat ik op mijn knieën lig voor die spelers. Respect heb ik zeker, maar ontzag zeker niet." Tot slot een tip aan oud-Ajacied Daley Blind: "In zijn hart heeft hij drie kruizen, dus bij dezen: doe rustig aan."