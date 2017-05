"Vroeger zou ik Derksen op zijn muil hebben geslagen"

Jan van Dijk heeft een behoorlijke ommezwaai gemaakt in zijn leven. Waar hij vroeger nog als losbol te boek stond, daar is hij inmiddels in de ban van het geloof.



"Ik was de meest vervelende voetballer die er bestond", beaamt Van Dijk in het magazine Voetbal Inside. "Ik schold mensen verrot, tegenstanders en ploeggenoten, en deelde waar nodig een doodschop uit. Het ging steeds ten koste van iemand anders. Daar stond ik nauwelijks bij stil."



'Mister FC Groningen' is nu dus behoorlijk gelovig. "Iemand als Johan Derksen deed er heel spottend over. Vroeger zou ik hem - gechargeerd gezegd - op zijn muil hebben geslagen, nu niet meer. Hij moet zelf verantwoording afleggen voor wat hij doet en zegt."