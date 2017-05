De Ligt: "In het begin was het nog een beetje los zand"

Ajax heeft nog een halve week te gaan in aanloop naar de Europa League-finale tegen Manchester United. Matthijs de Ligt legt op het digitale thuis van de club uit hoe de ploeg te werk gaat.



"De sfeer in de groep is het afgelopen maanden echt enorm verbeterd", aldus de jonge centrale verdediger. "In het begin was het nog een beetje los zand. Veel nieuwe spelers, veel veranderingen. Er is nu veel meer stabiliteit. Dat merk je ook heel erg tijdens de trainingen en in hoe we met elkaar omgaan."



De tiener probeert in alle rust de finale voor te bereiden. "Ik vind het fijn om thuis te zijn. Ik woon bij mijn ouders in Abcoude. Als ik thuiskom na de training ben ik meestal alleen." De inzet is duidelijk. "En dan gehuldigd worden in Amsterdam. Dat is mijn droom."