"United zal niet bang zijn, maar wel respectvol"

Ronald de Boer verwacht dat Manchester United op een goede manier begint aan de Europa League-finale tegen Ajax. De analist rekent niet op onderschatting door de Engelse topclub.



"Ik denk niet dat ze bang zijn, maar wel respectvol", vertelt De Boer aan Voetbal International. "José Mourinho kennende laat hij niets aan het toeval over, dus hij laat ook zijn jongens zien wat de zwaktes en de kwaliteiten zijn van Ajax."



"Ik denk dat ze daardoor ook wel respect krijgen, want Ajax heeft in Europa laten zien waartoe ze in staat zijn", weet De Boer, die gelijkenissen ziet met de jaren negentig. "Niemand had verwacht dat je zo'n finale überhaupt haalt. Dat was bij ons ook het geval. Niemand kende dit Ajax, maar nu praat iedereen over zes, zeven spelers. Dit is eigenlijk nog wel knapper met zo'n jong team, zeker in deze tijd."