De 11 namen bij AZ en FC Groningen: is een stunt mogelijk?

AZ en FC Groningen strijden zaterdagavond om 20:45 uur om een plek in de finaleronde van de play-offs om Europees voetbal. De Alkmaarders hebben na de 1-4 uitoverwinning een fantastische uitgangspositie.



Bij AZ heeft Calvin Stengs een basisplaats. De buitenspeler viel in Groningen uitstekend in en is hiervoor beloond door trainer John van den Brom, die geen beroep kan doen op Alireza Jahanbakhsh. Ridgeciano Haps keert na een schorsing terug in het elftal.



FC Groningen begint met Tom van Weert aan de return en dat gaat ten koste van Alexander Sörloth. Mimoun Mahi ontbreekt door een blessure. Tom Hiariej begint centraal achterin.



De opstellingen:



AZ: Krul; Svensson, Luckassen, Vlaar, Haps; Seuntjens, Van Overeem, Wuytens; Stengs, Weghorst, Dos Santos.



FC Groningen: Padt; Bijl, Hiariej, Reijnen, Davidson; Drost, Bacuna, Jenssen, Idrissi; Linssen, Van Weert.