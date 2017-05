Maduro: Dat is ook wat ik adviseer aan Kluivert, Dolberg en Onana

In 2005 mocht Hedwiges Maduro met pas vijf officiële optredens in de benen al debuteren in het Nederlands elftal. Het was dan ook een imposante start van hem bij Ajax geweest.



Maar later viel de middenvelder toch aardig terug. "Na twee jaar ging het opeens niet zo goed meer. Daar krijgt elke jonge speler mee te maken. Je bent uit vorm, mist de feeling en de kritiek neemt toe", vertelt de huidige middenvelder van FC Groningen (32) in het Haarlems Dagblad.



"Het is dan zaak om jezelf te blijven. Ga geen gekke dingen doen. Dat is ook wat ik adviseer aan jongens als Kluivert, Dolberg en Onana", vervolgt Maduro, die zich verder nog waagt aan een prognose voor de Europa League-finale. "Ajax speelt goed tegen Engelse ploegen. Ik gok op 2-1 winst voor Ajax."